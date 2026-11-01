Жительница Подмосковья Екатерина намерена обратиться в правоохранительные органы и добиться экспертизы индийской биодобавки. По её словам, после приёма средства она почувствовала себя плохо и оказалась в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Добавку посоветовала подруга, купившая её в одном из магазинов Сочи. Вскоре Екатерина отправилась на плановый приём к врачу, где, как она рассказывает, началось онемение и резко снизилось давление.

Через несколько часов, уже в гостях у сестры, слабость усилилась: девушка не могла удержать в руке кусок хлеба. Родственники вызвали скорую помощь. После визита бригады ненадолго стало легче, однако затем появились чёрные пятна перед глазами и нарушения равновесия.

По словам Екатерины, в городской больнице ей поставили диагноз «анафилактический шок». Позднее она обратилась к другому специалисту и усомнилась в этом заключении. После нескольких дней в стационаре пациентка написала отказ от дальнейшего пребывания.

Девушка предполагает, что могла отравиться ядовитым веществом. Результатов токсикологических исследований или экспертизы добавки в предоставленной информации нет, поэтому причина ухудшения самочувствия остаётся неустановленной.

Екатерина также утверждает, что врачи выявили нарушение сердечного ритма. Сейчас она проходит суточное мониторирование с помощью холтера. Связь этих изменений с приёмом БАДа медицинскими документами в исходном сообщении не подтверждена.

Роспотребнадзор отслеживает продажу добавок, не соответствующих установленным требованиям. Как сообщал Life.ru 13 сентября, ведомство ограничило доступ к 42,8 тысячи интернет-ресурсов с предложениями запрещённых БАДов. Среди выявленных нарушений — отсутствие государственной регистрации и превышение допустимого содержания отдельных веществ. Эти данные не устанавливают статус добавки, которую принимала Екатерина.