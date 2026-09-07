Врач раскрыла, почему модные тайские шарики от кашля – это «русская рулетка»

На фоне резко выросшего спроса россиян на тайские шарики с лотосом от кашля и боли в горле врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru, чем может быть опасно увлечение экзотическим «чудо-средством». Среди главных рисков она назвала непредсказуемую дозировку, возможные проблемы с давлением и сердечным ритмом, несовместимость с лекарствами и потерю времени на лечение.

По словам специалиста, заявленный растительный состав шариков на первый взгляд не выглядит опасным и некоторые его компоненты действительно способны облегчать симптомы кашля. Однако особое внимание следует обратить на солодку.

Самое главное, что солодка сама по себе может повышать артериальное давление и выводить калий, что плохо сказывается на работе сердца и сердечном ритме, а также способствует задержке жидкости в организме. То есть эти побочные эффекты мы можем легко получить только из-за того, что в состав входит солодка. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Но главный вопрос, по мнению врача, заключается в том, насколько точно покупатель вообще может доверять указанному составу и дозировкам средств, которые продаются как экзотические пищевые добавки или привозятся из-за границы вне привычной аптечной системы. В подобных продуктах нельзя исключать незаявленные компоненты или химические загрязнения, поэтому оценить их безопасность заранее бывает невозможно.

«Мы никогда не можем точно знать, что входит в состав этих шариков, поэтому лучше не рисковать», — подчеркнула врач-терапевт.

Ещё одна проблема — дозировка растительных компонентов. В одной порции действующего вещества может оказаться слишком мало для какого-либо эффекта, а в другой — значительно больше. В результате, по словам Чернышовой, человек рискует либо потерять время, либо столкнуться с нежелательными реакциями и передозировкой.

Особенно осторожными нужно быть тем, кто уже принимает лекарства. Неизвестные компоненты могут вступать во взаимодействие с антибиотиками, средствами от давления и другими препаратами постоянной терапии.

Мы не знаем, усилят ли они действие других медикаментов или, наоборот, полностью их нейтрализуют, оставив человека без лекарственной поддержки. Это настоящая русская рулетка: никогда не знаешь, чем всё закончится Надежда Чернышова Врач-терапевт

Наконец, тайские шарики могут лишь временно облегчить кашель, но не устранить вызвавшее его заболевание. Поэтому попытка заменить ими полноценную диагностику и лечение способна привести к потере времени.

«Зачем это делать, когда есть проверенные лекарственные препараты, прошедшие все стадии клинических испытаний? В них мы точно знаем количество действующего вещества в каждой таблетке. Поэтому лучше обратиться к врачу, получить проверенные средства и не искать чудесного излечения с помощью сказочных препаратов неизвестного состава», — заключила врач-терапевт Надежда Чернышова.

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