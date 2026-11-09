Среди товаров, из-за которых площадки попали под ограничения, оказались добавки без государственной регистрации, продукция с нарушениями допустимого содержания нормируемых веществ, а также потенциально опасные комплексы. В частности, ведомство обнаружило предложения о продаже капсул с астрагалом Astragalus 500 мг, жевательных таблеток NOW с метилкобаламином (витамином B12) и пептидного комплекса Epitalon от PEPTA NOVA.

Ранее Life.ru писал, что россияне всё чаще покупают добавки с магнием в надежде справиться со стрессом, усталостью и постоянным напряжением. С начала 2026 года продажи таких БАДов увеличиваются в среднем на 3% ежемесячно. Однако принимать магний без назначения врача опасно, даже если человек чувствует себя совершенно измотанным. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. Избыточное поступление магния из добавок может вызвать диарею, тошноту и боли в животе, а при нарушении работы почек повышается риск серьёзных осложнений.