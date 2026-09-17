Ампутация, кислород: Врач сделал страшный прогноз при диагнозе, как у актёра Николая Ефремова

Многолетнее курение может привести к тяжёлым заболеваниям лёгких, сосудов и других органов, а также медленной и мучительной смерти. Об этом в комментарии Life.ru напомнил врач-терапевт Андрей Звонков, комментируя ситуацию с сыном Михаила Ефремова, Николаем, который, по данным СМИ, выкуривал до семи пачек сигарет в день и столкнулся с катастрофическими последствиями для здоровья.

Хронические курильщики, кроме ХОБЛ (хронической обструктивной болезни лёгких), страдают ещё и таким тяжелейшим осложнением, как эмфизема лёгких. Из-за этого фактически развивается тяжёлая дыхательная недостаточность. То есть, в общем, это плохо и очень вредно. Конечно, это вредно и для сосудов, и для лёгких, и для почек, потому что почки тоже страдают очень сильно. Андрей Звонков Врач-терапевт

По словам Звонкова, при ХОБЛ уменьшается площадь газообмена в лёгких, из-за чего организму становится всё сложнее получать необходимое количество кислорода. Врач отметил, что пациенты с тяжёлой формой заболевания нередко вынуждены постоянно носить с собой кислородный баллон.

Специалист также рассказал о возможных осложнениях со стороны сосудов. Он пояснил, что у хронических курильщиков может развиваться облитерирующий эндартериит, при котором нарушается кровоснабжение конечностей — особенно нижних. В тяжёлых случаях это способно привести к развитию гангрены и необходимости ампутации ног.

«Ноги, опять же, могут отрезать — тоже вариант. Потому что развивается так называемый облитерирующий эндартериит. Из-за больных лёгких очень сильно сгущается кровь, возникает воспаление мелких сосудов и артерий, и в конце концов может развиться гангрена», — заявил Звонков.

Звонков добавил, что последствия длительного курения могут затрагивать сразу несколько систем организма. Среди возможных проблем он назвал повышенный риск инсульта, инфаркта, почечной недостаточности и других тяжёлых осложнений.

«Без легких жизнь невозможна, раз они уже почти полностью поражены. Там может быть много осложнений. В течение года будет развиваться ощущение удушья. Ему будет не хватать воздуха, появится сильнейшая слабость, повышенная утомляемость и забывчивость — там целый комплекс нарушений», — резюмировал врач.

Ранее Life.ru рассказывал о состоянии здоровья Николая Ефремова после сообщений о серьёзных проблемах с лёгкими. По данным Mash, у 35-летнего актёра диагностировали тяжёлую форму бронхиальной астмы, эмфизему и хронический бронхит, а функцию лёгких оценили примерно в 14% от нормы. Сообщалось, что проблемы могли быть связаны в том числе с многолетним курением.