Дым без права выбора: Пассивное курение стало причиной почти 1,7 млн смертей во всём мире

Пассивное курение могло внести вклад в 1,66 миллиона смертей по всему миру в 2023 году. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования Global Burden of Disease 2023, опубликованного в The Lancet Public Health.

Учёные оценили распространённость пассивного курения и связанное с ним бремя заболеваний в 204 странах и территориях за период с 1990 по 2023 год. По их расчётам, только в 2023-м табачным дымом окружающих дышали около 2,71 миллиарда человек — примерно треть населения планеты. Среди них было 767 миллионов детей младше 15 лет.

Кроме смертности, исследователи оценили потери в 44,8 миллиона лет здоровой жизни из-за преждевременной смерти, болезней и инвалидности. Наибольший вклад среди всех возрастных групп пришёлся на ишемическую болезнь сердца.

Особенно уязвимыми оказались дети. По оценке авторов, воздействие чужого табачного дыма было связано примерно с 5,2 миллиона случаями инфекций нижних дыхательных путей у детей в 2023 году.

Исследователи подчёркивают, что безопасного уровня воздействия пассивного курения не существует. При этом дым от горящего табака, которым дышат окружающие, не проходит через фильтр и содержит высокие концентрации токсичных и канцерогенных веществ.

Несмотря на снижение доли людей, подвергающихся пассивному курению, их абсолютное число за последние десятилетия почти не изменилось из-за роста населения. Авторы исследования призвали страны усиливать меры защиты от табачного дыма, уделяя особое внимание женщинам и детям.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал две привычки, которые наносят наибольший вред здоровью как отдельного человека, так и всего общества. По словам эксперта, речь идёт о курении – в том числе вейпов, и употреблении алкоголя.