Хабаровский «Амур» прервал серию из восьми домашних побед московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на «ЦСКА-Арене» завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

Команды не смогли отличиться в первых двух периодах. На 47-й минуте нападающий армейцев Дерек Барак открыл счёт, реализовав большинство. Однако за две с половиной минуты до конца основного времени Борис Борин восстановил равенство и перевёл игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка завершилась без голов. Серия буллитов затянулась до 13 бросков от каждой из команд и завершилась точным ударом Виталия Абрамова. По продолжительности она заняла третье место в истории лиги, уступив играм рижского «Динамо» и «Локомотива» в 2012 году (по 18 бросков), а также СКА и «Нефтехимика» в 2011-м (по 15).

ЦСКА впервые с 13 сентября потерпел домашнее поражение. Тогда москвичи уступили ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3, после чего выиграли восемь встреч подряд на своей площадке. Для «Амура» нынешняя победа стала четвёртой кряду.

Несмотря на поражение, армейцы сохранили лидерство в Западной конференции с 40 очками после 26 матчей. «Амур» набрал 31 балл в 26 играх и поднялся на вторую строчку Восточной конференции.