Петербургский СКА потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив челябинскому «Трактору» со счётом 1:5. Домашняя встреча состоялась 15 ноября и завершилась уверенной победой гостей, в составе которых дубль оформил Нэйтан Легаре.

Счёт на шестой минуте открыл нападающий «Трактора» Андрей Матюшин. Уже на 11-й минуте Никита Дишковский восстановил равновесие, однако эта шайба так и осталась единственной для петербуржцев.

Во втором периоде инициативу захватили челябинцы. Нэйтан Легаре дважды поразил ворота СКА — на 32-й и 37-й минутах, обеспечив своей команде преимущество в две шайбы перед заключительным отрезком встречи.

В третьем периоде хозяевам не удалось переломить ход игры. На 50-й минуте Максим Джиошвили увеличил разрыв в счёте, а на 57-й Сергей Телегин установил окончательный результат — 5:1 в пользу «Трактора».

Для подопечных Андрея Разина это третья неудача подряд. Ранее СКА на домашнем льду уступил московскому «Динамо» в овертайме (1:2), а затем проиграл минскому «Динамо» (1:4). Таким образом, за три последних матча петербуржцы забросили всего три шайбы, пропустив 11.

После 26 встреч СКА имеет 26 очков и занимает девятое место в Западной конференции, оставаясь за пределами зоны плей-офф. «Трактор» с 29 баллами после 27 матчей располагается на седьмой строчке Востока.

В следующем туре челябинцы 17 ноября сыграют на выезде против новосибирской «Сибири». СКА продолжит чемпионат 19 ноября гостевым матчем с нижнекамским «Нефтехимиком».