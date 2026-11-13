Петербургский СКА уступил минскому «Динамо» на домашнем льду со счётом 1:4 и потерял место в восьмёрке сильнейших команд Западной конференции КХЛ. Белорусский клуб, напротив, обошёл армейцев в таблице, набрав 27 очков.

При этом встреча складывалась для хозяев не безнадёжно. После гола Станислава Галиева на 13-й минуте Сергей Сапего восстановил равновесие ещё до перерыва. Но во втором периоде Сэм Энэс снова обеспечил гостям преимущество, а в концовке Даниил Липский и Николя Обе-Кюбель довели разницу до трёх шайб. Последний забил в пустые ворота.

Победа позволила минскому «Динамо» прервать серию неудачных выездов. Теперь у белорусского клуба 27 очков и седьмое место на Западе. СКА с 26 баллами опустился на девятую позицию. Для СКА это поражение стало вторым в противостоянии с минчанами в нынешнем чемпионате. В октябре петербуржцы уже уступали этому сопернику в гостях (2:4), а теперь не смогли взять реванш на своей площадке.

Ранее экс-вратарь клубов НХЛ Доминик Гашек решил больше не давать интервью российским журналистам. Причиной стало недовольство публикацией его высказываний о допуске россиян к международным хоккейным турнирам. По словам Гашека, он долго отказывался отвечать на вопросы, но согласился после обещания журналиста опубликовать все его ответы без сокращений. Однако итоговый материал бывшего хоккеиста не устроил. Он утверждает, что редакция использовала лишь часть его высказываний, нарушив предварительную договорённость.