Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек решил больше не давать интервью российским журналистам. Причиной стало недовольство публикацией его высказываний о допуске россиян к международным хоккейным турнирам. Об этом экс-голкипер рассказал чешскому изданию FORUM 24.

Конфликт возник после интервью российскому порталу Sport24. По словам Гашека, он долго отказывался отвечать на вопросы, но согласился после обещания журналиста опубликовать все его ответы без сокращений.

Однако итоговый материал бывшего хоккеиста не устроил. Он утверждает, что редакция использовала лишь часть его высказываний, нарушив предварительную договорённость.

«Когда они пообещали напечатать все, я согласился. К сожалению, журналист опубликовал [мои слова] лишь частично. Очевидно, это было просто тратой времени», — пожаловался Гашек.

Поводом для интервью стала позиция Чехии по поводу возможного возвращения российской хоккейной сборной на международные соревнования. Гашек поддержал ограничения в отношении россиян, однако назвал бойкот матчей крайней мерой.

По мнению экс-вратаря, прежде всего необходимо разработать правовые механизмы, которые позволят запрещать российским командам и отдельным спортсменам выступать на территории других государств. Решать этот вопрос, считает он, должны политики, а не хоккейные функционеры.