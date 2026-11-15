Нижегородское «Торпедо» в третий раз за сезон обыграло минское «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашняя встреча завершилась со счётом 1:0, а единственную шайбу забросил нападающий Павел Красковский.

Решающим стал эпизод на 15-й минуте первого периода. Форвард минчан Николя Обе-Кюбель допустил ошибку при выходе из своей зоны, нижегородцы перехватили шайбу, и Красковский воспользовался возможностью открыть счёт.

До этого гости успели создать несколько опасных моментов. Станислав Галиев попал в перекладину, а Илья Усов не сумел переиграть голкипера «Торпедо» Дениса Костина. В дальнейшем нижегородская команда удержала минимальное преимущество и не позволила сопернику отыграться.

Это уже четвёртая встреча клубов в нынешнем чемпионате, но первая, завершившаяся в основное время. В сентябре и октябре «Торпедо» дважды побеждало в Минске по буллитам — 4:3 и 2:1. Единственный успех белорусской команды пришёлся на 24 октября, когда она выиграла в Нижнем Новгороде в овертайме со счётом 2:1.

После 26 матчей «Торпедо» набрало 35 очков и занимает третье место в Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» с 27 баллами после 27 встреч располагается на восьмой строчке.

Следующий матч нижегородцы проведут 20 ноября на домашней арене против ярославского «Локомотива». Минчане выйдут на лёд раньше — 17 ноября они сыграют в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее Life.ru рассказывал о крупном поражении «Торпедо» от московского ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча 11 ноября завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев, причём уже к 13-й минуте нижегородцы уступали 0:4. Главным героем матча стал Николай Коваленко, оформивший дубль, а единственную шайбу «Торпедо» забросил Сергей Гончарук на 59-й минуте.