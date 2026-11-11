Московский ЦСКА одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Армейцы забросили пять шайб в ворота соперника, позволив гостям ответить лишь одним голом. Встреча на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 5:1.

Главным героем матча стал нападающий хозяев Николай Коваленко, оформивший дубль уже в первые десять минут. Форвард открыл счёт на четвёртой минуте, а вскоре отправил в ворота нижегородцев вторую шайбу.

Первый период обернулся для «Торпедо» настоящим провалом. Помимо Коваленко, отличились Клим Костин и Максим Соркин. Уже к 13-й минуте ЦСКА вёл со счётом 4:0, вынудив тренерский штаб гостей заменить голкипера Дениса Костина на Дмитрия Шугаева.

После перерыва москвичи продолжили контролировать игру. На 36-й минуте Прохор Полтапов довёл преимущество армейцев до пяти шайб, практически лишив соперника надежд на спасение.

Избежать сухого поражения нижегородцам удалось только в концовке встречи. На 59-й минуте Сергей Гончарук размочил счёт, однако изменить результат матча гости уже не смогли.

После победы ЦСКА набрал 39 очков в 25 встречах и сохранил первое место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» с 31 баллом после 24 игр осталось на третьей строчке. В нынешнем сезоне армейцы выиграли все три очные встречи с нижегородским клубом.

Следующий матч московская команда проведёт 16 ноября против хабаровского «Амура». «Торпедо» вернётся на домашний лёд раньше — уже 13 ноября нижегородцы примут тольяттинскую «Ладу».