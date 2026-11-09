Московский ЦСКА вновь оказался на вершине Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Армейцы на домашнем льду уверенно разобрались с новосибирской «Сибирью». Победа со счётом 4:1 позволила столичному клубу обойти ярославский «Локомотив» в турнирной таблице.

Встреча регулярного чемпионата состоялась на «ЦСКА-Арене» в Москве. Главным героем матча стал нападающий Дмитрий Бучельников, оформивший дубль. Он отличился на 20-й и 26-й минутах, обеспечив хозяевам комфортное преимущество.

На 46-й минуте игрок гостей Иван Мищенко сумел отыграть одну шайбу, уже через семь минут Максим Соркин восстановил преимущество ЦСКА в две шайбы. А за минуту до финальной сирены Николай Коваленко установил окончательный результат — 4:1.

Для армейцев этот успех стал уже седьмым подряд на домашней площадке. В последний раз москвичи уступали перед своими болельщиками 13 сентября, когда проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3. После 24 проведённых матчей ЦСКА набрал 37 очков и поднялся на первую строчку Западной конференции. «Локомотив», также сыгравший 24 встречи, отстаёт от конкурента на два балла и занимает второе место.

Новосибирцы после 26 игр имеют в активе 22 очка и располагаются на последней, 11-й позиции Восточной конференции.

Следующую встречу ЦСКА проведёт 11 ноября: соперником армейцев станет нижегородское «Торпедо». «Сибирь» вернётся на лёд 15 ноября и примет московское «Динамо».

В других матчах игрового дня казанский «Ак Барс» оказался сильнее «Торпедо» (5:2), а череповецкая «Северсталь» одержала победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 4:3.