Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность сокращения регулярного чемпионата и изменения формата плей-офф ради участия сборной России в чемпионате мира. Один из вариантов предполагает, что первые два раунда Кубка Гагарина будут проводиться до трёх побед вместо четырёх. Об этом вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Лига прорабатывает сразу несколько сценариев на случай возвращения национальной команды на международную арену. Помимо сокращения числа матчей рассматривается возможность сделать паузу в плей-офф, а решающую серию Кубка Гагарина провести уже после чемпионата мира.

«Первых двух раундов для этого должно хватить, как мы считали», — пояснил Доброхвалов «Спорт-Экспрессу», говоря о возможном сокращении серий.

Окончательного решения пока нет. Предложения предстоит обсудить с Федерацией хоккея России, поскольку календарь должен учитывать интересы как клубов, так и национальной команды.

При этом вице-президент КХЛ выступил против жёсткой привязки финала Кубка Гагарина к определённым датам. По его мнению, майские матчи позволяют организовывать масштабные фан-зоны и привлекать болельщиков, которым не хватает мест на аренах. Более продолжительный сезон также помогает равномернее распределять нагрузку на хоккеистов и оставлять больше времени на восстановление.

Отдельной проблемой остаётся формирование сборной. Если значительную часть состава займут игроки НХЛ, необходимость вызывать хоккеистов из КХЛ уменьшится. Однако Доброхвалов напомнил, что именно в финале Кубка Гагарина обычно выступают сильнейшие представители лиги, отсутствие которых может сказаться на возможностях национальной команды.