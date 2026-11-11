Кубок Гагарина могут разыграть по-новому ради участия сборной России в ЧМ
Доброхвалов: КХЛ может сократить плей-офф ради участия России в чемпионате мира
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Континентальная хоккейная лига рассматривает возможность сокращения регулярного чемпионата и изменения формата плей-офф ради участия сборной России в чемпионате мира. Один из вариантов предполагает, что первые два раунда Кубка Гагарина будут проводиться до трёх побед вместо четырёх. Об этом вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
Лига прорабатывает сразу несколько сценариев на случай возвращения национальной команды на международную арену. Помимо сокращения числа матчей рассматривается возможность сделать паузу в плей-офф, а решающую серию Кубка Гагарина провести уже после чемпионата мира.
«Первых двух раундов для этого должно хватить, как мы считали», — пояснил Доброхвалов «Спорт-Экспрессу», говоря о возможном сокращении серий.
Окончательного решения пока нет. Предложения предстоит обсудить с Федерацией хоккея России, поскольку календарь должен учитывать интересы как клубов, так и национальной команды.
При этом вице-президент КХЛ выступил против жёсткой привязки финала Кубка Гагарина к определённым датам. По его мнению, майские матчи позволяют организовывать масштабные фан-зоны и привлекать болельщиков, которым не хватает мест на аренах. Более продолжительный сезон также помогает равномернее распределять нагрузку на хоккеистов и оставлять больше времени на восстановление.
Отдельной проблемой остаётся формирование сборной. Если значительную часть состава займут игроки НХЛ, необходимость вызывать хоккеистов из КХЛ уменьшится. Однако Доброхвалов напомнил, что именно в финале Кубка Гагарина обычно выступают сильнейшие представители лиги, отсутствие которых может сказаться на возможностях национальной команды.
Ранее Life.ru сообщал о включении сборной России в скорректированное расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года. Первым соперником россиян должна стать Швейцария, однако её федерация уже заявила об отказе выходить на лёд против российской команды. При этом фактическое участие сборной в турнире по-прежнему остаётся под вопросом из-за организационных и политических разногласий.