«Медали с другим привкусом»: Быков объяснил, почему ЧМ по хоккею невозможен без России
Вячеслав Быков призвал Канаду и США поддержать участие России в ЧМ по хоккею
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что Канаде и США стоило бы поддержать участие российской молодёжной команды в чемпионате мира 2027 года. По его мнению, матчи с сильными соперниками сделают турнир интереснее, а победу — значимее.
«Когда ты обыгрываешь лучших, то становишься настоящим чемпионом. А когда конкурентов убирают, то как ты себя чувствуешь? Медали становятся с другим привкусом», — отметил специалист в интервью «Чемпионату».
Двукратный олимпийский чемпион добавил, что встречи сборной России с командами Канады и США ждут болельщики. Он выразил надежду, что другие сборные в итоге примут возвращение россиян на международные турниры.
Напомним, ранее ФХР получила уведомление о допуске российской молодёжной сборной на ЧМ-2027. В обновлённом расписании россияне заняли место Норвегии. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российским хоккеистам не выдадут визы. Турнир запланирован на 26 декабря 2026 года — 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.