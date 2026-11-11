Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что Канаде и США стоило бы поддержать участие российской молодёжной команды в чемпионате мира 2027 года. По его мнению, матчи с сильными соперниками сделают турнир интереснее, а победу — значимее.

«Когда ты обыгрываешь лучших, то становишься настоящим чемпионом. А когда конкурентов убирают, то как ты себя чувствуешь? Медали становятся с другим привкусом», — отметил специалист в интервью «Чемпионату».