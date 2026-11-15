Астанинский «Барыс» на домашнем льду победил магнитогорский «Металлург» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Джастин Бэйли оформил хет-трик, а решающую шайбу за минуту до конца встречи забросил Кирилл Савицкий.

Бэйли отличился на 15-й, 22-й и 38-й минутах. Также у хозяев забили Чейз Приски и Савицкий. В составе «Металлурга» шайбы забросили Антон Рубин, Игорь Нечаев, Нэйтан Тодд и Даниил Вовченко.

Победа прервала восьмиматчевую серию поражений «Барыса» в играх с магнитогорским клубом. До этого астанчане обыгрывали «Металлург» в ноябре 2024 года — также на домашней площадке. Для «Металлурга» это четвёртое поражение в шести последних матчах. Несмотря на неудачу, команда Константина Шафранова сохраняет лидерство в Восточной конференции.

Следующую игру «Металлург» проведёт 17 ноября в гостях против тольяттинской «Лады». На следующий день «Барыс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Ранее Life.ru рассказывал, как «Сибирь» прервала победную серию «Барыса» в КХЛ. Встреча в Астане завершилась со счётом 3:2 в пользу российской команды. После встречи казахстанский клуб прописался на пятом месте Восточной конференции с 16 очками в 14 матчах. Новосибирцы расположились на восьмой строчке, набрав 13 очков после 15 игр.