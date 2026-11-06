Амурский тигр зашёл в посёлок Солонцовый Хабаровского края и утащил двух собак. Об этом сообщили в администрации района имени Лазо. Изначально местные жители заметили хищника возле жилых домов, сняли его на видео и вызвали сотрудников охотнадзора.

Тигр зашёл в посёлок Солонцовый. Видео © VK / Губерния l Хабаровск

На видео с амурским тигром в Солонцовом можно заметить, как крупный хищник неспеша прогуливается по улице вдоль заборов жилых домов, а затем сворачивает во двор. Позже выяснилось, что хищник уволок собак.

«Тигр зашёл на территорию посёлка и утащил двух собак», — приводит комментарий администрации района РИА «Новости».