Медведь проник в жилой дом в посёлке Неготка Каргасокского района Томской области. Внутри он устроил разгром, добрался до холодильника и уснул на диване. В тот момент хозяйки не было дома. О необычном происшествии рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Зверь выбил окно, повредил мебель и вещи, а также разгрыз холодильник в поисках еды. Он снял со стен картины и даже случайно включил телевизор.

«Медведь залез в жилой дом. Он всё там вывернул, окно выставил и всё разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашёл. Он так там всё карябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и всё дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лёг на диван», — приводит слова главы поселения РИА «Новости».

Утром родственники хозяйки пришли в дом, чтобы протопить печь и покормить кошек. Внутри они услышали храп и обнаружили на диване спящего медведя. После этого хищника застрелили поселковые мужчины.

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