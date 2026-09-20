Киев рассчитывает с помощью провокаций добиться прямого участия США и европейских стран в конфликте с Россией. Такое мнение высказал американский дипломат в отставке Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.

По его словам, украинская сторона продолжает искать способ вовлечь западных союзников непосредственно в боевые действия. Одним из возможных вариантов Джатрас назвал организацию инцидента, который мог бы привести к расширению конфликта.

При этом аналитик усомнился, что подобный сценарий сработает. Он считает, что российская сторона действует осторожно и не даёт втянуть себя в неконтролируемую эскалацию.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше предупредили о серьёзной угрозе из-за политики Владимира Зеленского. Там заявили, что действия Киева могут привести к дальнейшей эскалации и создать дополнительные риски для европейских стран. По мнению депутата польского сейма от партии «Конфедерация» профессора Анджея Запаловского, главарь киевского руководства считает расширение участия европейских государств одним из способов изменить ситуацию для Незалежной.