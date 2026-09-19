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Регион
Опубликовано 18 сентября, 21:47

Финский политик Мема назвал силой сдержанность России на фоне провокации Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Сдержанность России в ответ на действия европейских стран говорит о силе Москвы, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Если бы Россия ударила по Европе, первым делом лидеры ЕС начали бы умолять Москву о мирных переговорах. К счастью, русские — терпеливый народ и чрезвычайно мудры в принятии решений»,написал он.

Мема отметил, что другие страны при аналогичных обстоятельствах уже могли бы перейти к прямому военному конфликту. По его словам, Россия сохраняет сдержанность, несмотря на действия, которые, как он считает, затрагивают обозначенные ранее «красные линии».

«К настоящему моменту любая другая страна в мире уже вступила бы в прямую войну, учитывая все «красные линии», которые мы пересекли. Некоторые считают сдержанность России слабостью, я же лично считаю её настоящим признаком силы», — добавил политик.

Мема также заявил, что Москва, по его мнению, могла бы сразу уничтожить противников, однако вместо этого даёт им время осознать последствия своих действий.

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Лия Мурадьян
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