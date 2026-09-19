Сдержанность России в ответ на действия европейских стран говорит о силе Москвы, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Если бы Россия ударила по Европе, первым делом лидеры ЕС начали бы умолять Москву о мирных переговорах. К счастью, русские — терпеливый народ и чрезвычайно мудры в принятии решений», — написал он.

Мема отметил, что другие страны при аналогичных обстоятельствах уже могли бы перейти к прямому военному конфликту. По его словам, Россия сохраняет сдержанность, несмотря на действия, которые, как он считает, затрагивают обозначенные ранее «красные линии».

«К настоящему моменту любая другая страна в мире уже вступила бы в прямую войну, учитывая все «красные линии», которые мы пересекли. Некоторые считают сдержанность России слабостью, я же лично считаю её настоящим признаком силы», — добавил политик.

Мема также заявил, что Москва, по его мнению, могла бы сразу уничтожить противников, однако вместо этого даёт им время осознать последствия своих действий.

Ранее президент России Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа, что Москва не планирует нападать на европейские страны. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговоры о российской угрозе европейские страны используют как обоснование поддержки Украины и увеличения собственных военных расходов.