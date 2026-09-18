Путин заявил об отсутствии у России агрессивных планов в Европе

Россия не планирует агрессивных действий в отношении европейских стран. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии.

Глава государства отметил, что тема «угрозы со стороны России» используется некоторыми европейскими политиками для объяснения увеличения военных расходов и поддержки Украины.

«Хочу ещё раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран», — подчеркнул Путин.

По словам президента, для подобных опасений нет оснований. Он добавил, что отдельные европейские лидеры, по его мнению, используют различные аргументы для оправдания роста расходов на оборону.

«В частности, один из основных тезисов — это угроза якобы со стороны России», — заявил глава государства.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил о сохранении внешних угроз для России на фоне расширения НАТО. По словам президента, Североатлантический альянс продолжает увеличивать своё присутствие в разных регионах мира. Глава государства также отметил, что некоторые европейские политики публично говорят о подготовке к возможному противостоянию с Россией.