«Ситуация очень серьёзная»: В Польше заявили об угрозе из-за политики Зеленского

Владимир Зеленский может пытаться втянуть Польшу и другие европейские страны в вооружённый конфликт, считает депутат польского сейма от партии «Конфедерация» профессор Анджей Запаловский. Свою оценку он высказал в интервью Do Rzeczy.

«Ситуация очень серьёзная и для Польши. Я думаю, что Зеленский будет все чаще прибегать к провокациям, действиям под иностранным флагом, направленным на втягивание Польши и других европейских стран в войну на Украине», — заявил парламентарий.

По мнению Запаловского, украинский лидер считает расширение участия европейских государств одним из способов изменить ситуацию для Киева.

Накануне премьер-министр Дональд Туск сообщил о присоединении Польши к международной коалиции по созданию системы противоракетной обороны совместно с Украиной и союзниками.

19 сентября польские военные также поднимали авиацию и приводили системы ПВО в повышенную готовность на фоне ударов по Украине. Позднее командование сообщило, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.