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Опубликовано 19 сентября, 14:46

«Ситуация очень серьёзная»: В Польше заявили об угрозе из-за политики Зеленского

Депутат сейма Запаловский обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Владимир Зеленский может пытаться втянуть Польшу и другие европейские страны в вооружённый конфликт, считает депутат польского сейма от партии «Конфедерация» профессор Анджей Запаловский. Свою оценку он высказал в интервью Do Rzeczy.

«Ситуация очень серьёзная и для Польши. Я думаю, что Зеленский будет все чаще прибегать к провокациям, действиям под иностранным флагом, направленным на втягивание Польши и других европейских стран в войну на Украине», — заявил парламентарий.

По мнению Запаловского, украинский лидер считает расширение участия европейских государств одним из способов изменить ситуацию для Киева.

Накануне премьер-министр Дональд Туск сообщил о присоединении Польши к международной коалиции по созданию системы противоракетной обороны совместно с Украиной и союзниками.

19 сентября польские военные также поднимали авиацию и приводили системы ПВО в повышенную готовность на фоне ударов по Украине. Позднее командование сообщило, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

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Ранее Life.ru сообщал, что польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский также обвинял Зеленского в стремлении втянуть Варшаву в прямое противостояние с Россией. Тогда поводом стали призывы Киева к Польше перехватывать ракеты над украинской территорией.

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Наталья Демьянова
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