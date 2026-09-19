«Ситуация очень серьёзная»: В Польше заявили об угрозе из-за политики Зеленского
Депутат сейма Запаловский обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт
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Владимир Зеленский может пытаться втянуть Польшу и другие европейские страны в вооружённый конфликт, считает депутат польского сейма от партии «Конфедерация» профессор Анджей Запаловский. Свою оценку он высказал в интервью Do Rzeczy.
«Ситуация очень серьёзная и для Польши. Я думаю, что Зеленский будет все чаще прибегать к провокациям, действиям под иностранным флагом, направленным на втягивание Польши и других европейских стран в войну на Украине», — заявил парламентарий.
По мнению Запаловского, украинский лидер считает расширение участия европейских государств одним из способов изменить ситуацию для Киева.
Накануне премьер-министр Дональд Туск сообщил о присоединении Польши к международной коалиции по созданию системы противоракетной обороны совместно с Украиной и союзниками.
19 сентября польские военные также поднимали авиацию и приводили системы ПВО в повышенную готовность на фоне ударов по Украине. Позднее командование сообщило, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
Ранее Life.ru сообщал, что польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский также обвинял Зеленского в стремлении втянуть Варшаву в прямое противостояние с Россией. Тогда поводом стали призывы Киева к Польше перехватывать ракеты над украинской территорией.
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