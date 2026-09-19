Дружба трещит, оружие едет: Почему Польша не отказывается от поддержки Киева

Польша намерена продолжать масштабную военную поддержку Украины, несмотря на растущие разногласия между Варшавой и Киевом. Об этом Lenta.ru рассказал политолог, кандидат исторических наук Михаил Ведерников.

По его словам, польские власти рассматривают помощь украинской стороне как часть собственной стратегии в сфере европейской безопасности.

«Хотя противоречий становится всё больше, Варшава рассматривает поддержку Киеву как вклад в обеспечение европейской безопасности. Более того, Сикорский 17 сентября заявил о том, что Польша готовит один из крупнейших пакетов помощи Украине с начала конфликта», — отметил эксперт.

Ведерников добавил, что Варшава стремится укрепить свои позиции в вопросах обороны внутри Евросоюза.

По его оценке, польское руководство рассчитывает стать одним из ключевых гарантов безопасности в регионе.

Украина при этом остается важной частью этой концепции, поэтому двусторонние споры не означают отказа от дальнейшей помощи.

Накануне Life.ru писал, что премьер Польши Дональд Туск призвал не ставить исторические разногласия с Украиной выше нынешнего сотрудничества двух стран. При этом противоречия вокруг Волынской резни продолжают влиять на отношения Варшавы и Киева, ранее The Guardian отмечала их заметное обострение. На этом фоне польские власти продолжают подчёркивать значение поддержки Украины для собственной и общеевропейской безопасности.