Аналитик Кошкович назвал слова Трампа о смене Зеленского «публичной казнью»
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Президент США Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому «публичную казнь», заявив о необходимости смены власти на Украине. Такую оценку высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«Никто не предполагал, что первой публичной казнью будет казнь Зеленского», — написал эксперт, комментируя высказывания американского лидера.
Поводом для резкой оценки стали заявления Трампа, сделанные 10 октября. Глава Белого дома призвал Украину выбрать нового президента, который сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Кроме того, американский лидер раскритиковал Зеленского за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп заявил, что Вашингтон неоднократно предупреждал Киев о последствиях таких атак для мирового топливного рынка, однако украинская сторона не прислушалась к этим требованиям.
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