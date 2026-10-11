Аналитик Кошкович назвал слова Трампа о смене Зеленского «публичной казнью»

Президент США Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому «публичную казнь», заявив о необходимости смены власти на Украине. Такую оценку высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Никто не предполагал, что первой публичной казнью будет казнь Зеленского», — написал эксперт, комментируя высказывания американского лидера.