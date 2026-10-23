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Регион
Опубликовано 23 октября, 07:09

Аналитик Меркурис обвинил Каллас в содействии разрушению Украины

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас своей критикой американских инициатив по урегулированию украинского конфликта фактически выступает за продолжение боевых действий, которые могут привести к дальнейшему разрушению Украины и поражению Запада. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис обратил внимание на слова Каллас о том, что Вашингтон на протяжении последних двух лет якобы пытается склонить Киев к капитуляции. По мнению аналитика, глава евродипломатии не предлагает реалистичной альтернативы американским усилиям по прекращению конфликта.

«А что конкретно она предлагает? <…> Бесконечную войну, из-за которой Украина разрушится, а Европа и Запад в итоге проиграют?» — задался вопросом Меркурис.

Эксперт усомнился в том, что Каллас осознаёт возможные последствия своей позиции. Он отметил, что боевые действия продолжаются, а российские войска наносят удары и продвигаются на фронте.

«Это то, чего она хочет? Складывается именно такое впечатление», — заключил аналитик.

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Ранее Life.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможную капитуляцию Украины поражением для всей Европы. По его словам, европейские страны готовы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, однако условия, предполагающие безоговорочную капитуляцию Киева, для них неприемлемы. При этом Мерц отверг обвинения в том, что поддержка Украины со стороны ЕС направлена на затягивание боевых действий.

Больше новостей о переговорах по Украине, международной дипломатии и отношениях между США и Евросоюзом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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