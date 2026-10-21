«Капитуляция всех нас»: Мерц объяснил, почему Европа не готова принять сдачу Украины

Капитуляция киевского режима стала бы поражением для всей Европы. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя давление президента США Дональда Трампа на украинское руководство ради заключения мирного соглашения. Его слова приводит немецкое издание Welt.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что европейские страны готовы к переговорам по урегулированию конфликта. Однако условия, предполагающие безоговорочную капитуляцию Украины, он назвал неприемлемыми.

«Но капитуляция тем более безоговорочная, не вариант, потому что это была бы капитуляция всех нас», — заявил Мерц.

При этом канцлер отверг утверждения о том, что европейская помощь Киеву направлена на затягивание боевых действий. По его словам, Германия продолжает поддерживать Украину якобы исходя из собственных интересов безопасности.