В ЕС заявили, что Трамп может иначе понимать принцип «мир через силу»

Евросоюз намерен добиваться урегулирования украинского конфликта по принципу «мир через силу», продолжая военную поддержку Киева. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью «Укринформу» допустил, что Дональд Трамп понимает эту формулу несколько иначе.

По мнению представителя Еврокомиссии, добиться справедливого соглашения можно лишь при условии укрепления позиций Украины. Для этого Брюсселю необходимо и дальше обеспечивать её дополнительными ресурсами, поскольку собственные возможности страны уже задействованы. Именно такую поддержку Кубилюс считает основой европейского подхода к завершению конфликта.

При этом политик призвал не забывать о роли Соединённых Штатов. Он обратил внимание, что американский президент также использует выражение «мир через силу», однако может вкладывать в него другой смысл. В чём именно заключаются возможные расхождения между Вашингтоном и Брюсселем, еврокомиссар не уточнил.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует просить Великобританию и Канаду увеличить финансовую помощь Украине. В Брюсселе опасаются, что в 2027 году Киеву не хватит около 70 млрд евро для покрытия государственных и военных расходов. Чтобы закрыть этот разрыв, руководство ЕС рассчитывает подключить партнёров к дополнительным финансовым обязательствам.