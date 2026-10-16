Украина больше не в приоритете: Зеленскому предрекли трудности на саммите ЕС

Владимиру Зеленскому будет непросто убедить европейских лидеров сосредоточиться на украинском конфликте во время саммита Евросоюза в Брюсселе. Внимание участников встречи всё сильнее привлекают внутренние экономические проблемы объединения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на одного из европейских политиков.

Ожидается, что 16 октября Зеленский выступит перед главами государств ЕС и напомнит о необходимости дальнейшей поддержки Киева. Однако его обращению придётся конкурировать с другими вопросами, которые европейские власти считают не менее важными.

«Однако переключить их внимание с других приоритетов будет непростой задачей», — говорится в публикации со ссылкой на неназванного европейского лидера.

Главными причинами изменения повестки журналисты называют стремительное подорожание энергоносителей и затянувшиеся разногласия вокруг многолетнего бюджета Евросоюза. Рост расходов создаёт дополнительную нагрузку на европейскую экономику, вынуждая правительства искать способы поддержки населения и бизнеса.

Первый день саммита показал, насколько сложно участникам прийти к общему решению. Несмотря на продолжительные переговоры, государства объединения не смогли согласовать конкретные меры против высоких цен на энергоресурсы. Не удалось достичь компромисса и по финансовому плану на следующие семь лет.

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры ЕС не сумели согласовать бюджет на 2028–2034 годы объёмом 1,76 триллиона евро. Участники саммита отклонили первоначальное предложение Еврокомиссии и альтернативный вариант с сокращением расходов на 140 миллиардов евро. Для поиска компромисса планируется провести дополнительную встречу 26 ноября.