Аналитик Меркурис: Российские военные могут взять в котёл 70 тысяч боевиков ВСУ

Российские войска могут окружить около 70 тысяч украинских военнослужащих в Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. Такой сценарий станет возможным, если Армия России возьмёт под контроль Доброполье и перекроет западные маршруты снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Контроль над Добропольем позволит россиянам начать наступление на север в Донецкой области, перерезать западные пути снабжения Славянско-Краматорской агломерации и в итоге фактически взять в котёл всю эту агломерацию вместе с находящейся там группировкой украинских войск численностью, как предполагается, около 70 тысяч человек», — отметил эксперт.

По оценке Меркуриса, продвижение российских подразделений в районе Доброполья может изменить положение украинских войск на севере ДНР. В случае дальнейшего наступления Армия РФ получит возможность ограничить поставки вооружений, боеприпасов и других грузов украинской группировке.

Аналитик считает, что окружение Славянско-Краматорской агломерации может стать одним из наиболее значимых событий за всё время боевых действий. Он также допустил, что подобное развитие ситуации окажет существенное влияние на дальнейший ход конфликта.

Ранее российские подразделения всего за сутки взяли под контроль 286 зданий в Доброполье в ДНР. По информации Минобороны РФ от 13 октября, штурмовые группы 51-й армии продолжали наступление в центральной и северо-западной частях города. Совместно с подразделениями морской пехоты военнослужащие проводили зачистку занятых кварталов. Среди объектов, о переходе которых под российский контроль заявило ведомство, находились три производственных сооружения. Кроме того, Минобороны оценило потери украинской стороны на этом участке за сутки в 65 военнослужащих. Российские подразделения также продолжили боевые действия на территории шахты «Добропольская».