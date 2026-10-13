ВС РФ за сутки освободили 286 зданий в Доброполье, уничтожено до 65 военных ВСУ

Российские военные за сутки освободили 286 зданий в Доброполье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ 13 октября.

По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города. Одновременно подразделения совместно с морской пехотой продолжали зачистку уже занятых кварталов.

«В течение суток освобождено 286 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 65 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны.

Также российские силы продолжили зачистку территории шахты «Добропольская».

В ведомстве уточнили, что продвижение идёт сразу на нескольких участках города, в том числе в центральной и северо-западной частях.

В последние недели бои за Доброполье заметно активизировались: в начале октября Минобороны сообщало о продвижении российских подразделений в западной, восточной и центральной частях города, переходе под контроль десятков зданий и попытках ВСУ провести ротацию и выйти из окружения. К 9 октября, по данным ведомства, потери украинской стороны с начала боёв в этом районе превысили 520 военнослужащих. Накануне сообщалось, что за сутки ВС РФ освободили 216 зданий в Доброполье, ВСУ потеряли до 35 военных.