Практические знания основателя компании Nvidia Дженсена Хуанга могли бы поддержать отечественный сектор полупроводников, включая предприятия уровня «Байкал Электроникс» и НТЦ «Модуль». Тем не менее американский топ-менеджер не совершит чуда по ряду объективных причин. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал IT-эксперт Сергей Белов.

«Вероятно, наибольшую пользу он мог бы принести российской микроэлектронике в области разработки процессоров и ускорителей для искусственного интеллекта. Ценность Хуанга в основном заключается в умении выстраивать технологический бизнес. Nvidia добилась успеха благодаря тому, что создала вокруг своих решений целую экосистему. В России с этим есть определенные сложности: создать работающий процессор недостаточно, нужно ещё добиться того, чтобы под него существовало удобное ПО», — делится мнением Белов.

Управленческие компетенции заокеанского специалиста могли бы пригодиться в создании ИИ-инфраструктуры. Проектами такого руководителя, вероятно, заинтересовались бы крупнейшие цифровые корпорации.

Однако ключевое препятствие кроется в самой модели зарубежного технологического гиганта. Бренд не занимается физическим изготовлением кристаллов самостоятельно, а полностью зависит от глобальных мощностей, в первую очередь от тайваньской фабрики TSMC.

«Поэтому приезд Хуанга не решил бы проблему отсутствия в России современных полупроводниковых производств и ограниченного доступа к передовому оборудованию», — отметил Белов.

Ранее Life.ru сообщал об отставке Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia. Предприниматель покинул руководство корпорации после 33 лет работы. На фоне кадровых перестановок компания начала поиск нового генерального директора, а временно исполнять его обязанности назначили финансового директора Колетт Кресс.