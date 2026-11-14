Американский миллиардер Илон Маск поддержал инициативу по возвращению Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia. Предприниматель сообщил, что готов присоединиться к сбору подписей за восстановление основателя технологического гиганта в должности. Об этом он написал в социальной сети X.

«Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже её подпишу», — заявил Маск.

Так бизнесмен отреагировал на обращение пользователя X, призвавшего сотрудников Nvidia самостоятельно добиваться возвращения бывшего руководителя. Автор публикации напомнил, что опытных разработчиков графических процессоров чрезвычайно трудно найти и практически невозможно быстро заменить. По его мнению, именно инженеры должны активнее влиять на будущее компании.

Призыв вернуть Хуанга прозвучал на фоне скандала, который привёл к его отставке. 12 ноября Nvidia официально объявила об уходе предпринимателя с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Кадровым перестановкам предшествовали публикации американских СМИ о предполагаемых внебрачных отношениях Хуанга и проверка возможных рисков для корпоративной безопасности.

Между тем, по данным WIRED, часть сотрудников Nvidia также выступает за возвращение своего прежнего руководителя. Во внутренней системе предложений компании появилась публикация с просьбой учесть мнение коллектива при решении судьбы Хуанга. Она собрала более 1600 комментариев, большинство авторов которых поддержали возможность его восстановления в должности.

Пока совет директоров Nvidia ищет постоянного руководителя, обязанности генерального директора исполняет финансовый директор Колетт Кресс. Маск не уточнил, кто организует поддержанную им петицию и когда начнётся публичный сбор подписей. Официальных сообщений о возможном возвращении Хуанга компания не делала.