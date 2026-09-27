Главарь киевского руководства Владимир Зеленский, по оценке бывшего посла Великобритании в Москве Иэна Прауда, не демонстрирует готовности завершить конфликт путём переговоров. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале Neutrality Studies.

«Я не вижу ровным счётом никаких признаков того, что Зеленский хочет завершения конфликта путём переговоров. <…> Он просит всё больше денег и оружия, а европейцы будут просить то же самое у Трампа», — заявил Прауд.

По мнению аналитика, европейские политики связали дальнейший курс по Украине с ожиданием военного результата, которого, как считает Прауд, добиться не удастся. Он также полагает, что правительства европейских стран пока не готовы пересматривать эту линию и продолжают действовать по инерции.

Прауд допустил, что в определённый момент европейским политикам придётся объяснять избирателям, почему заявленные цели не были достигнуты. Он связал это также с экономическими трудностями, с которыми, по его оценке, сталкиваются страны Европы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках европейских стран помешать перспективам переговоров по украинскому конфликту. Министр утверждал, что европейские государства продолжают военную поддержку Киева и рассчитывают на стратегическое поражение России. По его словам, эти действия противоречат усилиям тех государств, которые заинтересованы в дипломатическом урегулировании.