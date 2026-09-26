Переговоры сегодня, ракеты потом: Блохин объяснил возможный расчёт США с Patriot

Передача Украине американской лицензии на производство ракет для Patriot может предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности в случае начала мирных переговоров. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По оценке эксперта, подобная договорённость способна стать для Владимира Зеленского своеобразной страховкой на период урегулирования конфликта. При этом американская инициатива, как считает собеседник издания, может осложнить отношения Вашингтона и Москвы.

Однако получение разрешения на выпуск боеприпасов ещё не означает, что Украина сможет немедленно приступить к их производству. Для этого потребуются соответствующие предприятия, финансовые вложения и время. Блохин сомневается, что Киев располагает необходимыми ресурсами для реализации такого проекта в условиях продолжающихся боевых действий.

Политолог полагает, что этот фактор необходимо учитывать и российской стороне. Даже если США передадут соответствующие технологии, создание собственных производственных мощностей остаётся отдельной задачей. По мнению специалиста, вероятность того, что украинская сторона сумеет быстро наладить массовый выпуск американских перехватчиков, невелика.

Напомним, что даже в случае получения американской лицензии Украине потребуются годы для запуска собственного производства систем Patriot, что подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, выпуск столь сложного вооружения требует строительства специальных заводов и серьёзной подготовки. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что передача соответствующего разрешения не станет быстрым решением проблемы нехватки средств ПВО.