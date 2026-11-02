Золото в ближайшей перспективе будет торговаться в районе 4000–4100 долларов за тройскую унцию, однако на длинной дистанции его стоимость продолжит увеличиваться. Такой прогноз в интервью радио Sputnik представил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По словам специалиста, нынешние котировки не слишком радуют золотодобывающие компании, рассчитывавшие на более высокую прибыль. Зато российский Центробанк существующий уровень цен вполне устраивает.

Экономист напомнил, что предыдущий стремительный взлёт стоимости драгметалла сопровождался масштабными закупками со стороны мировых регуляторов. Особенно активно действовал ЦБ Турции, надеявшийся укрепить национальную валюту за счёт пополнения резервов.

К ажиотажу присоединились спекулянты, дополнительно разогнавшие рынок. Однако последующая продажа значительных объёмов золота турецким регулятором, по оценке Беляева, спровоцировала падение котировок.

Теперь резких скачков эксперт не ожидает. Возможны небольшие колебания, но в перспективе металл, по его мнению, будет постепенно дорожать. Поэтому инвесторам стоит запастись терпением.

Отдельно аналитик остановился на положении России. Золотая составляющая государственных резервов уже достигла необходимого уровня, поэтому бесконечно наращивать запасы нет смысла. При этом добывающая отрасль заинтересована в плавном повышении стоимости металла.

«Не надо тут никакой паники, что мы продаём золото», — подчеркнул Беляев, пояснив, что экспорт приносит стране доход даже при растущих производственных затратах.