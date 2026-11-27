Продажи Grand Theft Auto VI за первую неделю после релиза достигли 53 млн копий, а их денежный объём составил около $4,7 млрд. Такие оценки представил аналитик компании Alinea Analytics Рис Эллиотт.

Главной площадкой для продаж новинки стала PlayStation 5. Владельцы консоли Sony приобрели около 40 млн экземпляров игры, обеспечив 75,7% мирового тиража. Остальные 13 млн копий пришлись на Xbox Series X и S.

В денежном выражении доля PlayStation 5 достигла 76,1%. Разницу аналитики объяснили особенностями регионального ценообразования. При этом треть всех экземпляров GTA VI для консоли Sony продали в США. Не менее показательным оказалось время, проведённое геймерами в виртуальном мире. Более семи миллионов пользователей успели наиграть свыше 50 часов, а около 250 тысяч — более 100 часов.

Представленные показатели являются оценками независимых аналитиков и отражают продажи конечным покупателям. Rockstar Games и Take-Two Interactive пока не обнародовали собственные итоги первой недели.

Напомним, 20 ноября разработчики отчитались о рекордных продажах GTA VI на сумму $3,79 млрд за первые сутки. Ещё до официального релиза было продано 32,5 млн экземпляров игры.