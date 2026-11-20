Продажи Grand Theft Auto VI в первый день достигли рекордных $3,79 млрд. Игра стала крупнейшим коммерческим запуском в истории индустрии развлечений, обойдя по этому показателю фильмы и другие видеоигры, сообщила компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games.

По оценкам разработчиков, ещё до официального релиза было продано 32,5 миллиона копий GTA VI — это также новый рекорд. Игра получила 99 баллов из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic. Президент и основатель Rockstar Games Сэм Хаузер поблагодарил поклонников, признавшись, что команда невероятно тронута реакцией игроков по всему миру.

Масштаб успеха особенно заметен на фоне предыдущей части серии. GTA V, вышедшая в 2013 году, заработала около $800 млн за первые сутки, тогда как шестая часть превзошла этот результат более чем в четыре раза.

Ранее Life.ru рассказывал о долгожданном выходе GTA VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S после 13 лет ожидания. Релиз состоялся 19 ноября, причём игроки из Новой Зеландии и Австралии получили доступ к новинке раньше остальных из-за разницы часовых поясов. Стандартное издание стоит в США $79,99, расширенное — $99,99. Дата выхода версии для компьютеров пока не объявлена.