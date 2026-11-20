Священник Павел Островский объяснил, что христианам при выборе компьютерных игр, в том числе GTA 6, следует обращать внимание на два обстоятельства: приносит ли такое увлечение духовную пользу и не становится ли оно зависимостью. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам священнослужителя, верующему человеку прежде всего стоит задуматься, помогает ли игра ему становиться лучше и положительно ли влияет на его духовную жизнь. Не менее важно понимать, способен ли он контролировать своё увлечение или постепенно попадает от него в зависимость.

«Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать», — напомнил Островский слова апостола Павла.

Священник подчеркнул, что именно эти два вопроса — о пользе и зависимости — должны стать главными ориентирами для верующего человека, решающего, стоит ли ему играть в GTA 6.