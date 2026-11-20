Священник Островский назвал условия, при которых христианам можно играть в GTA
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Священник Павел Островский объяснил, что христианам при выборе компьютерных игр, в том числе GTA 6, следует обращать внимание на два обстоятельства: приносит ли такое увлечение духовную пользу и не становится ли оно зависимостью. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
По словам священнослужителя, верующему человеку прежде всего стоит задуматься, помогает ли игра ему становиться лучше и положительно ли влияет на его духовную жизнь. Не менее важно понимать, способен ли он контролировать своё увлечение или постепенно попадает от него в зависимость.
«Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать», — напомнил Островский слова апостола Павла.
Священник подчеркнул, что именно эти два вопроса — о пользе и зависимости — должны стать главными ориентирами для верующего человека, решающего, стоит ли ему играть в GTA 6.
Напомним, 17 октября Life.ru сообщал, что священник Павел Островский не стал осуждать поклонников GTA VI. Он объяснил, что компьютерная игра может оказаться полезнее для человека, если благодаря ей тот отказывается от пьянства, азартных игр и уличных драк. При этом священнослужитель подчеркнул, что оценивать подобные увлечения следует с учётом духовного состояния конкретного человека.