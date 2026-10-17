Лучше драк и пьянок: Священник не стал записывать в грешники фанатов GTA VI

Увлечение GTA VI может стать шагом вперёд для человека, который благодаря играм отказывается от пьянства, драк и плохой компании, заявил священник Павел Островский, комментируя призывы отказаться от игры из-за пропаганды насилия и разврата.

По его словам, оценивать нужно не только само развлечение, но и то, как оно влияет на конкретного человека. Ориентиром в этом вопросе священнослужитель назвал слова апостола Павла.

«Апостол Павел писал: «Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно мною обладать», — напомнил собеседник радио Sputnik.

Он пояснил, что для человека, оставившего ставки, алкоголь и уличные драки, чтение книг и компьютерные игры могут означать перемены к лучшему. При этом для монаха-затворника, который два десятилетия провёл в посте и молитве, такое увлечение станет духовным падением.