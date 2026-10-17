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Опубликовано 17 октября, 09:39

Лучше драк и пьянок: Священник не стал записывать в грешники фанатов GTA VI

Священник Островский: Играть в GTA VI лучше, чем пьянствовать и драться

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Увлечение GTA VI может стать шагом вперёд для человека, который благодаря играм отказывается от пьянства, драк и плохой компании, заявил священник Павел Островский, комментируя призывы отказаться от игры из-за пропаганды насилия и разврата.

По его словам, оценивать нужно не только само развлечение, но и то, как оно влияет на конкретного человека. Ориентиром в этом вопросе священнослужитель назвал слова апостола Павла.

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«Апостол Павел писал: «Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно мною обладать», — напомнил собеседник радио Sputnik.

Он пояснил, что для человека, оставившего ставки, алкоголь и уличные драки, чтение книг и компьютерные игры могут означать перемены к лучшему. При этом для монаха-затворника, который два десятилетия провёл в посте и молитве, такое увлечение станет духовным падением.

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Кстати, компьютерная версия GTA VI может выйти в первом квартале 2027 года. Об этом GamesBeat сообщили четыре источника в игровой индустрии. Однако компания Rockstar официально сроки не подтверждала.

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Борис Эльфанд
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