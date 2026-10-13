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Опубликовано 13 октября, 18:56

GTA VI может выйти на ПК в начале 2027 года

Обложка © rockstargames

Обложка © rockstargames

Компьютерная версия Grand Theft Auto VI может выйти уже в первом квартале 2027 года — с января по март. Rockstar Games планирует выпустить игру на ПК спустя несколько месяцев после консольного релиза, сообщает GamesBeat.

По информации издания, сроки подтвердили сразу четыре источника в игровой индустрии, знакомые с планами студии. Все собеседники пожелали остаться анонимными, чтобы не испортить деловые отношения с разработчиками.

Если информация подтвердится, владельцам компьютеров не придётся ждать несколько лет, как это было с предыдущей частью. GTA V вышла на консолях в сентябре 2013 года, а до ПК добралась только в апреле 2015-го.

Ускоренный выпуск компьютерной версии может быть связан с планами Rockstar по развитию пользовательского контента и ролевых серверов. Компания ранее приобрела команду Cfx.re, создавшую популярную платформу FiveM для GTA V. Подобные проекты особенно востребованы среди ПК-игроков.

Официальный релиз GTA VI на PlayStation 5 и Xbox Series X/S назначен на 19 ноября 2026 года. При этом Rockstar пока не анонсировала дату выхода игры для компьютеров и не ответила на запрос GamesBeat.

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Ранее Life.ru сообщал о подтверждении даты выхода GTA VI компанией Take-Two Interactive. Разработчики уже дважды переносили долгожданную премьеру: сначала с осени 2025 года на май 2026-го, а затем на 19 ноября. В компании объясняли задержки необходимостью дополнительной доработки проекта. Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник выразил уверенность в коммерческом успехе игры. После подтверждения сроков релиза акции корпорации выросли на 8%, а аналитики спрогнозировали многомиллиардную выручку от продаж.

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Николь Вербер
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