Российские геймеры начали жаловаться на блокировки индонезийских аккаунтов PlayStation после покупки GTA VI. Некоторые пользователи теряют доступ к игре практически сразу после её запуска, сообщает SHOT со ссылкой на пострадавших покупателей.

Один из игроков приобрёл у посредника индонезийскую учётную запись с новой частью Grand Theft Auto, однако провести много времени в виртуальном Вайс-Сити не успел. Примерно через два часа после активации профиль заблокировали. Другой россиянин, по данным телеграм-канала, столкнулся с аналогичной проблемой сразу после покупки.

На фоне жалоб продавцы зарубежных аккаунтов начали предупреждать клиентов о повышенном риске блокировки. Некоторые посредники рекомендуют выждать от трёх до пяти дней после пополнения баланса, прежде чем приобретать игры. При этом ответственность за потерю доступа к учётным записям они на себя не берут.

Индонезийские профили пользуются спросом у российских владельцев PlayStation благодаря сравнительно низким ценам. По информации SHOT, создание аккаунта через посредника обходится примерно в 300 рублей, а стандартное издание GTA VI предлагают за 6900–7900 рублей. Расширенная версия может стоить до 11 тысяч рублей.

Для сравнения, на турецких аккаунтах стоимость новинки составляет около девяти тысяч рублей. При покупке через индийский регион цена в зависимости от издания может достигать 14,4 тысячи рублей. Именно разница в стоимости делает индонезийские учётные записи привлекательными для покупателей.

Причины нынешних блокировок официально не установлены. При этом пользовательское соглашение PlayStation запрещает покупку, продажу и передачу учётных записей третьим лицам. За нарушение правил Sony вправе временно или полностью ограничить доступ к профилю, включая приобретённые цифровые игры.