На волне ажиотажа вокруг GTA VI на игровой платформе Roblox появились поддельные версии популярной игры, с помощью которых у детей выманивают деньги. Пользователям предлагают платить даже за ускорение загрузки, однако добраться до самого игрового процесса так и не удаётся, сообщает телеграм-канал Mash Money.

Попадая в такую игру, ребёнок сталкивается с практически бесконечной загрузкой. За её ускорение предлагают заплатить внутренней валютой платформы — Robux. Однако после оплаты вместо долгожданной игры появляется очередь на подключение к серверу, продвижение в которой также стоит денег.

Опасность заключается в том, что дети не всегда осознают реальную стоимость виртуальной валюты. По оценке Mash Money, тысяча Robux обходится примерно в 800 рублей. В результате серия seemingly небольших покупок может обернуться ощутимыми расходами для семейного бюджета, а школьник так и не получит доступ к GTA VI.

Создатели игр, как правило, получают 70% потраченной пользователями внутриигровой валюты при продаже товаров внутри собственных проектов. Оставшаяся доля приходится на платформу.

Проблема навязчивых покупок в Roblox уже привлекала внимание учёных и регулирующих органов. В мае 2026 года специалисты Сиднейского университета изучили 15 популярных игр на платформе и в 14 из них обнаружили механизмы монетизации, способные вводить детей в заблуждение относительно стоимости и ценности приобретаемых товаров.

Ещё в январе Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) начало расследование в отношении Roblox. В числе вопросов, заинтересовавших регулятора, оказалось использование манипулятивных интерфейсов, подталкивающих несовершеннолетних к покупкам.

Напомним, несколько дней назад Life.ru сообщал, что мошенники начали массово использовать поддельные страницы для кражи детских аккаунтов в Roblox. Злоумышленники заманивают юных геймеров обещаниями бесплатных игровых предметов и доступа к VIP-серверам.