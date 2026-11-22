Мошенники начали массово использовать готовые фишинговые страницы для кражи аккаунтов детей в Roblox. Под видом официального сайта игры, бесплатных VIP-серверов и раздачи ценных предметов злоумышленники выманивают личные данные пользователей, которые затем автоматически поступают им через Discord. Об этом сообщили специалисты компании по кибербезопасности F6.

«Фишинг как сервис» — самая массовая схема. На теневых площадках доступны конструкторы фишинговых страниц с готовыми шаблонами — от копии официального сайта Roblox до сервисов якобы для взлома чужих аккаунтов и VIP-серверов», — рассказали эксперты.

Как следует из исследования F6, мошенники распространяют опасные ссылки через игровые чаты, тематические серверы Discord и комментарии популярных блогеров. После ввода данных на поддельном сайте ребёнок рискует потерять доступ к своему аккаунту и накопленным игровым ценностям.

Ещё одна схема получила название «ферма доверия». Злоумышленник создаёт Telegram-канал с бесплатной раздачей питомцев, действительно вручает игрокам недорогие подарки и собирает положительные отзывы. Когда аудитория начинает доверять организатору, безопасную ссылку незаметно заменяют фишинговой перед обещанной раздачей редких питомцев.

Эксперты также выявили способы кражи аккаунтов через Telegram-ботов. Детям предлагают взломать чужого персонажа или получить игровые преимущества, но вместо этого убеждают передать файлы cookie, позволяющие получить доступ к их собственной учётной записи. Похожие ловушки маскируют под бесплатное создание игровых предметов или видеороликов.

Отдельную опасность представляют поддельные VIP-серверы. Мошенники заманивают на них детей в возрасте от восьми до 14 лет, после чего обманом завладевают ценными внутриигровыми предметами. При этом доступ к самому аккаунту злоумышленникам получать необязательно.

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам из игровых чатов, не передавать пароли и файлы сессий посторонним, а также включать двухэтапную проверку входа. Родителям советуют объяснять детям, что обещания бесплатных редких предметов могут оказаться мошеннической ловушкой.