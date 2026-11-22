Мошенники начали обманывать россиян сообщениями о якобы повреждённой припаркованной машине. Новую схему раскрыло МВД России.

Всё начинается с сообщения в мессенджере от незнакомца. Он утверждает, что случайно задел чужой автомобиль, но не может остаться на месте происшествия из-за нехватки времени. При этом отправитель уверяет, что повреждения небольшие.

Следом автовладельцу присылают ссылку якобы с дополнительными сведениями о случившемся. Однако файл не открывается. На этом общение прерывается, но спустя некоторое время человеку начинают писать с других неизвестных номеров.

Теперь злоумышленники заявляют, что персональные данные собеседника оказались в открытом доступе. Его пугают возможной потерей имущества и предлагают срочно защитить сбережения. Для этого деньги требуют перевести на «безопасный счёт» либо передать курьеру.

В обоих случаях средства оказываются у преступников. В МВД призвали россиян не открывать ссылки, поступающие от незнакомых отправителей, независимо от предлога.

Ранее Life.ru рассказывал о другой мошеннической схеме, нацеленной на автомобилистов. Аферисты рассылают водителям поддельные постановления о нарушении ПДД и предлагают оплатить штраф по указанным реквизитам. В МВД предупредили, что настоящие начисления следует проверять через «Госуслуги» или официальный сайт Госавтоинспекции.