Автомобилистам могут присылать фиктивные постановления о нарушениях ПДД с реквизитами для перевода денег мошенникам. Внешне такие документы имитируют официальные квитанции, однако проверить их подлинность можно по нескольким деталям. Об этом пишет ТАСС.

Одна из главных причин для сомнений — канал доставки. Если постановление приходит в мессенджере или на электронную почту, оплачивать его по приложенной ссылке не следует. Настоящие начисления отображаются на «Госуслугах» и официальном сайте ГИБДД.

Есть и более конкретная деталь, которую аферистам приходится подделывать, — платёжные реквизиты. В подлинной квитанции деньги направляются в Управление Федерального казначейства. Если же получателем значится электронная платёжная система, перевод может оказаться оплатой не государственного штрафа, а счёта злоумышленников. Ещё один способ проверить документ — найти в нём уникальный идентификатор начисления. УИН состоит из 20 или 25 цифр и позволяет проверить задолженность по официальным базам.

Ранее в МВД предупредили о том, что обычная поездка в транспорте, посещение кафе или подключение к бесплатному интернету могут обернуться кражей личных данных. Мошенники используют поддельные сети Wi-Fi, фальшивые QR-коды и даже оставленные в общественных местах гаджеты. Одна из ловушек — беспроводные сети, которые маскируются под официальные точки доступа заведений. Не менее опасными могут оказаться привычные QR-коды. Аферисты размещают поддельные изображения в общественных местах, перенаправляя людей на фишинговые сайты и фальшивые страницы оплаты.