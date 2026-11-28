Один бутерброд с красной икрой обойдётся россиянам в 190 рублей. Такую стоимость праздничной закуски рассчитали аналитики компании «Платформа ОФД» для РИА «Новости», изучив медианные цены на продукты в магазинах.

«Расходы на приготовление бутерброда с красной икрой, исходя из медианной цены ингредиентов в магазине (красная икра 10 граммов, масло сливочное 10 граммов, хлеб 30 граммов) составляет 190 рублей», — подсчитали специалисты.

Основную часть суммы придётся потратить на деликатес: порция икры весом 10 граммов стоит 171 рубль. Ещё 16 рублей уйдёт на сливочное масло, а ломтик хлеба обойдётся всего в три рубля.

Ранее Life.ru писал о том, как перед Новым годом россияне активно заинтересовались ловлей форели с красной икрой на платных водоёмах. За шанс самостоятельно выловить праздничный деликатес рыбаки готовы платить от двух до восьми тысяч рублей.