Лучшим новогодним подарком для начальника станут проекты, которые команда сдала в срок, и показатели, которых ей удалось достичь. Однако если коллеги хотят вручить руководителю подарок лично, подойдут дорогая ручка, настольная лампа или современный гаджет, считает HR-эксперт Оксана Волкина.

Ещё один вариант, по её словам, — вещи с символикой компании, от коврика для мыши до офисного кресла. При выборе подарка в госучреждении стоит учитывать ограничения: для тех, на кого распространяется запрет, стоимость обычного подарка не должна превышать трёх тысяч рублей, напомнила собеседница «Абзаца».