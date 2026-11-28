Не только уважение: Россиянам назвали лучшие подарки для начальника на Новый год
HR-эксперт Волкина предложила подарить начальнику на Новый год гаджет или кресло
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Лучшим новогодним подарком для начальника станут проекты, которые команда сдала в срок, и показатели, которых ей удалось достичь. Однако если коллеги хотят вручить руководителю подарок лично, подойдут дорогая ручка, настольная лампа или современный гаджет, считает HR-эксперт Оксана Волкина.
Ещё один вариант, по её словам, — вещи с символикой компании, от коврика для мыши до офисного кресла. При выборе подарка в госучреждении стоит учитывать ограничения: для тех, на кого распространяется запрет, стоимость обычного подарка не должна превышать трёх тысяч рублей, напомнила собеседница «Абзаца».
Ранее экономист объяснил Life.ru, чем грозит коллективный сбор денег на презенты. По его словам, переводы на карту коллеге, который собирает деньги на общий подарок, сами по себе не повод начислять налог. Если организатор потратил собранную сумму на подарок, вопросов возникнуть не должно.