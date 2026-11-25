Сборы денег на подарки коллегам сами по себе не должны становиться поводом для начисления налогов. Однако внимание контролирующих органов могут привлечь характер банковских операций и дальнейшая судьба собранных средств. Об этом Life.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

По словам эксперта, значение имеет не столько сам факт коллективного сбора, сколько предшествующая история переводов между его участниками, а также то, как быстро и на какие цели организатор расходует поступившие на карту деньги.

Если коллеги и раньше переводили друг другу средства, а собранная сумма ушла на покупку подарка, то, по мнению экономиста, вопросов возникнуть не должно. Иначе могут восприниматься многочисленные переводы третьим лицам, которые никак не связаны с участниками сбора.

«Можно провести параллель со сборами на нужды СВО, которые организуют многие ЛОМы (лидеры общественного мнения)», — отметил Хачатурян.

Экономист пояснил, что организаторы таких сборов часто просят отправителей указывать в назначении платежа «добровольное пожертвование». По его мнению, пояснение помогает банкам понять характер операции. При этом сама по себе пометка не гарантирует отсутствия проверки.

Стоит учитывать, что банковский контроль операций и налоговая проверка — разные процедуры. Безвозмездные денежные переводы между физическими лицами не облагаются НДФЛ, в отличие от поступлений за проданные товары или оказанные услуги.

Напомним, 24 ноября Госдума в третьем чтении одобрила закон о расширении обмена данными между Центробанком и ФНС. С 1 января 2027 года регулятор должен будет передавать налоговой сведения о россиянах, которые систематически получают доходы от других физических лиц. При этом новый налог на переводы с карты на карту не вводится. Изменения направлены на выявление незадекларированных заработков, в том числе доходов от оказания услуг, сдачи жилья в аренду и продажи товаров. Обычные денежные подарки, финансовая помощь родственникам и возврат долгов сами по себе не облагаются налогом. Конкретные критерии отбора операций, которые заинтересуют ФНС, ещё предстоит определить. Подробнее о том, какие переводы на банковские карты будут проверять с 2027 года и кому придётся платить налог, — в материале Life.ru.