Новогодний корпоратив превращается в проверку лояльности, когда сотрудники боятся, что начальник заметит их отсутствие, считает карьерный консультант Оксана Семёнова. По её словам, человек может хорошо работать и ладить с коллегами, но предпочитать отдыхать отдельно. Особенно если на вечеринке от него ждут выступления на сцене или участия в конкурсах.

Даже у «Тайного Санты» есть повод для неловкости. Одному участнику тысяча рублей на подарок кажется символической суммой, для другого это ощутимая трата. Если кто-то выходит за оговорённый бюджет, коллеги могут переживать, что их презенты выглядят скромно.

«Если в течение года сотрудник не ощущал, что его вклад замечают, подарок в декабре вряд ли изменит его отношение к компании», — отметила HR-эксперт в интервью радио Sputnik.

Для мотивации гораздо важнее то, что происходит в обычные рабочие дни. Замечает ли руководитель удачный результат, обсуждает ли его с сотрудником, предлагает ли интересные задачи и возможности для роста. Имеет значение и то, насколько справедливой человек считает свою зарплату, заключила специалист.