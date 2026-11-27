«Подарок вряд ли изменит отношение»: Как «Тайный Санта» крадёт праздник у сотрудников
HR-эксперт Семёнова: Игра «Тайный Санта» может обнажить проблемы коллектива
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Новогодний корпоратив превращается в проверку лояльности, когда сотрудники боятся, что начальник заметит их отсутствие, считает карьерный консультант Оксана Семёнова. По её словам, человек может хорошо работать и ладить с коллегами, но предпочитать отдыхать отдельно. Особенно если на вечеринке от него ждут выступления на сцене или участия в конкурсах.
Даже у «Тайного Санты» есть повод для неловкости. Одному участнику тысяча рублей на подарок кажется символической суммой, для другого это ощутимая трата. Если кто-то выходит за оговорённый бюджет, коллеги могут переживать, что их презенты выглядят скромно.
«Если в течение года сотрудник не ощущал, что его вклад замечают, подарок в декабре вряд ли изменит его отношение к компании», — отметила HR-эксперт в интервью радио Sputnik.
Для мотивации гораздо важнее то, что происходит в обычные рабочие дни. Замечает ли руководитель удачный результат, обсуждает ли его с сотрудником, предлагает ли интересные задачи и возможности для роста. Имеет значение и то, насколько справедливой человек считает свою зарплату, заключила специалист.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил направлять деньги на премии сотрудникам вместо гонораров звёздам за новогодние корпоративы. По его мнению, такая выплата принесёт коллективу больше пользы, чем дорогая вечеринка.