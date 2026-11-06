Российским компаниям стоит отказаться от дорогостоящих новогодних корпоративов со звёздами и направить освободившиеся деньги на премии сотрудникам. Такая выплата принесёт работникам гораздо больше пользы, чем роскошная вечеринка, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Своим мнением парламентарий поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам депутата, в нынешних экономических условиях многим предприятиям приходится сокращать расходы, поэтому тратить крупные суммы на выступления приглашённых артистов неразумно. Особенно Милонов раскритиковал компании, которые предпочитают устраивать масштабные шоу вместо дополнительной поддержки коллектива.

«Я считаю, что проводить дорогостоящие корпоративы с этими извивающимися певунами, в штанах разных и без, — это, конечно, безнравственно», — заявил парламентарий.

Милонов уверен, что сотрудники гораздо выше оценят денежное поощрение, которое смогут потратить по своему усмотрению. При этом отказываться от праздничного настроения вовсе не обязательно: получив премию, коллеги могут самостоятельно организовать встречу в кафе или ресторане.

«Получу хорошую новогоднюю премию — так мы пойдём сами в кафе, посидим и отметим прекрасно, и поднимем тост за такого начальника», — объяснил депутат.

Вместе с тем парламентарий не предлагает законодательно запрещать корпоративы или обязывать работодателей заменять их премиями. По его словам, решение о формате празднования должно оставаться за руководством компании.

При этом российское законодательство не обязывает работодателей проводить новогодние вечеринки. Праздничные премии также не являются гарантированной выплатой для всех сотрудников: их начисление зависит от условий трудового или коллективного договора и внутренних правил организации.