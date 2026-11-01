Российские компании всё чаще отказываются от традиционных корпоративов с долгими застольями и развлекательной программой. Вместо дорогих банкетов работодатели предпочитают мероприятия, которые одновременно помогают сплотить коллектив, отметить достижения сотрудников и решить рабочие задачи. Об этом владелица ивент-агентства BE IN Event Анастасия Хрулева рассказала «Газете.Ru».

По словам эксперта, бизнес стал внимательнее оценивать пользу корпоративных праздников. Если раньше само проведение вечеринки воспринималось как проявление заботы руководства о сотрудниках, то теперь работодатели стараются выражать признательность более адресно — через награждения, внутренние премии и профессиональные номинации.

«Раньше мероприятия привязывались к дате или поводу, теперь повод объединяется с задачей», — объяснила Хрулева.

Одним из способов сэкономить стало объединение нескольких событий. Например, юбилей компании, профессиональный праздник и награждение лучших работников могут провести в один день. Другой вариант — совместить корпоратив с конференцией или стратегической сессией, оставив развлекательную программу на вечер.

Меняются и предпочтения самих сотрудников. По наблюдениям Хрулевой, интерес к здоровому образу жизни растёт, а алкогольные застолья постепенно теряют прежнюю привлекательность. Поэтому организаторы всё чаще предлагают спортивные активности, интерактивные площадки и пространства для спокойного общения.

Классические шестичасовые банкеты также уступают место более свободным форматам. Вместо одного большого зала со сценой и столами компании выбирают несколько тематических зон, между которыми гости могут перемещаться. Популярной альтернативой становится фуршет, хотя эксперт рекомендует сохранять посадочные места примерно для 50–70% участников.

«Возврата к долгим застольям не будет. Формат будет смещаться в сторону здорового образа жизни, уникальности и персонализации», — считает Хрулёва.

При этом полностью корпоративные праздники не исчезают. Некоторые работодатели по-прежнему предпочитают традиционные банкеты, а другие сокращают расходы или меняют программу. Так, по данным участников рынка корпоративных мероприятий, осенью 2026 года спрос на организацию новогодних праздников заметно снизился на фоне экономии бюджетов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили заменить дорогостоящие новогодние корпоративы выплатой сотрудникам 13-й зарплаты. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По мнению депутата, компаниям лучше ограничиться символическим поздравлением коллектива, а сэкономленные средства направить на дополнительные выплаты работникам.